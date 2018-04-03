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ИЗМИР

Отравление Скрипалей нужно для увеличения оборонных бюджетов стран НАТО

03.04.2018 14:58
Отравление Скрипалей нужно для увеличения оборонных бюджетов стран НАТО

Отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери является провокацией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, передает РБК. По его мнению, данная провокация направлена на то, чтобы создать из России образ врага, на борьбу с которым необходимо выделение денежных средств. Конечной целью провокации является увеличение оборонных бюджетов стран НАТО.

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