Бьорндален завершает карьеру биатлониста

03.04.2018 13:59



Известный восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону 44-летний норвежец Уле-Эйнар Бьорндален заявил о том, что заканчивает свою спортивную карьеру, передает ТАСС. «Минувший сезон прошел не так, как я хотел. Прошедший сезон стал последним в моей карьере, хотя я не против был бы посоревноваться еще пару лет», - отметил он.