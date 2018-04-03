Бьорндален завершает карьеру биатлониста
03.04.2018 13:59
Известный восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону 44-летний норвежец Уле-Эйнар Бьорндален заявил о том, что заканчивает свою спортивную карьеру, передает ТАСС. «Минувший сезон прошел не так, как я хотел. Прошедший сезон стал последним в моей карьере, хотя я не против был бы посоревноваться еще пару лет», - отметил он.
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Иди голуба иди..и не оглядывайся ..да кому нужно с профессиональными астматиками соревноваться.когда Чистых Россиян на соревнования не пускают а астматиков -допингистов хоть жопой на этих соревнованиях ешь..рекордсмен йоптя 32 года на химии бегать и радоваться какой он блин непобедимый