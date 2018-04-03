Саакашвили угрожает вернуться в Грузию и «покончить» с властями

03.04.2018 13:28



Экс-президент Грузии, бывший глава украинской Одесской области Михаил Саакашвили выступил с обращением, в котором заявил, что вернется на родину после президентских выборов и «покончить» с властями, передает РИА Новости. Видеозапись с соответствующим содержанием распространили члены партии «Единое национальное движение». «Я приеду в Грузию и реализую все программы вместе со своей командой. Я не оставлю грузинский народ в беде», — подчеркнул политик.