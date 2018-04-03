В Госдуме РФ предлагают ввести санкции против Латвии

03.04.2018 13:05



В Государственной Думе было принято заявление, в котором речь идет о недопустимости запрета Латвией «обучения на языках национальных меньшинств в школе», передает РИА Новости. В связи с чем депутаты выступили с предложением ввести санкции против Риги. Российские парламентарии подчеркивают, что шаги, которые предприняли власти Латвии, являются нарушением прав русскоязычных граждан, и по этой причине должны последовать ограничения, которые предусматривает закон «О специальных экономических мерах».