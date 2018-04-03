СК РФ возбудил дело против Арсена Авакова

03.04.2018 10:56



Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье 12 УК РФ против украинского министра внутренних дел Арсена Авакова, передает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства Светлану Петренко. Причиной для этого, по ее словам, стали помехи в отношении граждан России во время голосования на выборах президента России.

Речь идет об инцидентах, которые произошли 18 марта. Сотрудниками украинской полиции были заблокированы входы в российское посольство в Киеве, а также консульствах в Одессе, Харькове и Львове, чтобы россияне не смогли проголосовать. По информации следствия, соответствующее распоряжение поступило от Авакова.