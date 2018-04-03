Бизнес России предлагает ввести безналичные платежи для клиентов

03.04.2018 05:27



Предприниматели Российской Федерации предлагают законодательно обеспечить безналичные платежи для клиентов, что позволит бороться с использованием «серых схем» деятельности, при которых существенно занижается доход компаний, а также с уклонением от налогов и коррупцией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на обращение Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» к спикерам Госдумы и Совфеда Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко.