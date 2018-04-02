В Греции пытались убить сотрудников иранского посольства

02.04.2018 23:59



В Греции сотрудники правоохранительных органов проводят расследование по факту покушения на убийство двух сотрудников посольства Ирана в Афинах. Об этом сообщили в пресс-службе греческой полиции, передает RT на русском.

Сообщается, что 28 марта неизвестный ранил двух человек недалеко от здания посольства Ирана, "имея намерение убить их".

1 апреля подозреваемого задержали. Им оказался 47-летний иранец.

Мужчина признал свою вину. Помио этого он также признался в причастности к прежде произошедшим двум случаям поджогов возле входа в дипломатическую миссию.

"Дело было передано прокурору районного суда в Афинах, был выдан ордер, в соответствии с которым он (подозреваемый) арестован", - сообщили греческие правоохранители.