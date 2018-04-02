Среди пострадавших в Ереване оказались граждане РФ

02.04.2018 22:12



В результате взрыва в одном из ресторанов Еревана пострадали трое российских граждан, передает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

Источник агентства сообщил о том, что около 20.30 в ресторане Burger King в центре Еревана произошел взрыв кислородного баллона, в результате которого пострадали не менее 9 человек. По данным МИД и МЧС Армении, среди пострадавших есть трое граждан РФ. Все они доставлены в медучреждения. В настоящее время на месте работает Следственный комитет, обстоятельства происшествия выясняются.