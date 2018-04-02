Поиск порядка в беспорядке демонстрирует новое состояние материи

02.04.2018 21:00



Физики определили новое состояние материи, структурный порядок которого действует по правилам, более близким к квантовой механике, чем стандартная термодинамическая теория, пишет phys.org. В классическом материале, называемом искусственным спиновым льдом, который в некоторых фазах выглядит беспорядочным, материал фактически упорядочен, но в «топологической» форме.

«Наши исследования впервые показывают, что классические системы, такие как искусственный спиновый лед, могут быть спроектированы для демонстрации топологических упорядоченных фаз, которые ранее были обнаружены только в квантовых условиях», - сказал физик Национальной лаборатории Лос-Аламоса Криштиано Нисоли, лидер теоретической группы который сотрудничал с экспериментальной группой в Университете штата Иллинойс в Урбана-Шампейн во главе с Питером Шиффером.

Физики обычно классифицируют фазы вещества как упорядоченные, такие как кристаллы и неупорядоченные, такие как газы, и они делают это на основе симметрии такого порядка. Демонстрация того, что эти топологические эффекты могут быть спроектированы в искусственную систему спинового льда, открывает двери для широкого круга новых исследований