США могут начать вводить новые технологические пошлины на этой неделе

02.04.2018 20:51



Перспектива торговой войны находится в центре внимания, поскольку Китай ввел пошлины на 128 категорий товаров, импортируемых из США. Ожидается, что США планируют наложить пошлины на импорт технологических товаров из Китая на этой неделе, пишет The Telegraph.

Введение новых пошлин связано с опасениями из-за вынужденной передачи американскими компаниями интеллектуальной собственности, в обмен на доступ к китайскому рынку. Для борьбы с этой угрозой, США могут наложить новые сборы на импортные технологические товары китайского производства на 60 млрд. долларов.