В частном зоопарке Китая отправляли живых щенков на съедение питонам

03.02.2018 05:50



Пользователь китайского аналога Twitter социальной сети Sina Weibo опубликовал видео и фотографии, на которых видно, как в частном зоопарке в провинции Хэнань (Китай) к питонам в вольер отправляли живых щенков на съедение. Об этом информирует РИА «Новости».

Отмечается, что представители азиатского отделения организации PETA, ведущие борьбу за права животных, обратили внимание на публикацию и потребовали провести расследование инцидента.