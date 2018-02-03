В Британии в 2018 году могут появиться дети от трех родителей

03.02.2018 05:11



Власти Великобритании недавно выдали два разрешения на эксперименты по зачатию детей от трех родителей, передает РИА «Новости» со ссылкой на информацию научно-популярного журнала New Scientist.

Отмечается, что процедура, разработанная командой казахстанско-американского биолога Шукрата Миталипова в 2009 году, которая напоминает клонирование, позволит защитить новорожденных от тяжелых генетических заболеваний.