Международный освенцимский совет выразил обеспокоенность принятием в Польше закона о Холокосте

02.02.2018 17:47



2 февраля Международный освенцимский совет заявил о серьезной обеспокоенности из-за принятия в Польше закона об Институте национальной памяти, который запрещает распространять факты о причастности поляков к Холокосту, пишет ТАСС. По словам официального представителя совета, данный законопроект ограничивает свободу получения правдивой достоверной информации о событиях Второй мировой войны.