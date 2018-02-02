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ИЗМИР

Международный освенцимский совет выразил обеспокоенность принятием в Польше закона о Холокосте

02.02.2018 17:47

2 февраля Международный освенцимский совет заявил о серьезной обеспокоенности из-за принятия в Польше закона об Институте национальной памяти, который запрещает распространять факты о причастности поляков к Холокосту, пишет ТАСС. По словам официального представителя совета, данный законопроект ограничивает свободу получения правдивой достоверной информации о событиях Второй мировой войны.

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