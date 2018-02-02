На территории России будут созданы специальные зоны для майнинга криптовалют

02.02.2018 14:21



Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что Министерство финансов предлагает организовать специализированные зоны для майнинга криптовалют, пишет РИА Новости. По его словам, ведомство рассматривает для этой цели острова Русский и Октябрьский, а также свободный порт Владивосток. Однако, по мнению министерства, обмен криптовалют нужно разрешить на всей территории России, против чего выступает ЦБ РФ.