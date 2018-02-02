Госдолг Киргизии достиг 4,5 млрд долларов

02.02.2018 11:34



Госдолг Киргизии поднялся до отметки в 4,5 млрд долларов. Как передает ТАСС, с таким заявлением в Бишкеке выступил министр финансов страны Адылбек Касымалиев. «Госдолг республики составляет 311,8 млрд сомов (около $4,53 млрд), при этом на внешний долг приходится 280,9 млрд сомов ($4,08 млрд)», - сообщил он. Отметив, что сумма внутреннего долга составляет 30,9 млрд сомов (около $450 млн). Также министр выразил надежду на то, что ситуацию с внешним долгом Киргизии можно будет урегулировать, в том числе и за счет того, что Россия спишет долг, сумма которого составляет $240 млн.