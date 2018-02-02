Вашингтон обеспокоен растущим влиянием России в Латинской Америке

02.02.2018 11:18



Американский госсекретарь Рекс Тиллерсон в своем выступлении Техасском университете в Остине заявил о том, что США обеспокоены растущим влиянием России и Китая в Латинской Америке, он также предостерег региональные страны от этой растущей зависимости, передает РИА Новости.

«Растущее присутствие России в регионе также вызывает обеспокоенность… Наш регион должен быть стоек по отношению к далеким силам, которые не разделяют ценностей этого региона», — заявил госсекретарь.