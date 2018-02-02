Защита Никиты Белых планирует обжаловать приговор

02.02.2018 08:41



Адвокаты бывшего главы Кировской области Никиты Белых планируют обжаловать вердикт, вынесенный московским Пресненским судом (8 лет за взяточничество), передает РИА Новости. Как рассказал защитник Андрей Грохотов, они рады, что по эпизоду с Ларицким Белых оправдали, однако «решение по эпизоду с Судгаймером нас не устраивает». «Будем обжаловать, будем бороться», — заявил адвокат, отметив также, что сам экс-губернатор не согласен с приговором и мерой наказания.