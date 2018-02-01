Американские ученые создали подробную модель Вселенной (видео)

01.02.2018 23:58



Фото: dailymail.co.uk

Американской группой астрофизиков из Института астрономии Макса Планка, Массачусетского технологического института и Центра вычислительной астрофизики с помощью новейших вычислительных методов была создана подробная модель Вселенной. Новый инструмент дает свежие сведения о том, как черные дыры влияют на распределение темной материи, как тяжелые элементы производятся и распространяются по всему космосу, и откуда появляются магнитные поля, пишет oane.ws.

Как сообщил один из сотрудников Центра вычислительной астрофизики, данная модель является самым продвинутым универсальным симулятором такого рода. Детали и масштаб моделирования позволят научным специалистам изучать, как галактики формируются, развиваются и растут в тандеме со звездообразованием.

Отмечается, что данный проект моделирует кубическую Вселенную. В нем представлены миллионы галактик на расстоянии примерно 1 миллиард световых лет.