В одном из районов Анкары прогремел мощный взрыв

01.02.2018 21:08



В одном из районов Анкары прогремел мощный взрыв, в результате происшествия никто не пострадал, передает ТАСС.

По данным агентства взрыв произошел из-за утечки бытового газа.

Отмечается, что чрезвычайное происшествие произошло в налоговом управлении в районе Чукурамбар (Анкара). Район взрыва был оцеплен сотрудниками правоохранительных органов, скорой помощи и пожарных расчетов.