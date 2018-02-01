В одном из районов Анкары прогремел мощный взрыв
01.02.2018 21:08
В одном из районов Анкары прогремел мощный взрыв, в результате происшествия никто не пострадал, передает ТАСС.
По данным агентства взрыв произошел из-за утечки бытового газа.
Отмечается, что чрезвычайное происшествие произошло в налоговом управлении в районе Чукурамбар (Анкара). Район взрыва был оцеплен сотрудниками правоохранительных органов, скорой помощи и пожарных расчетов.
Ankara'da şiddetli patlama https://t.co/fQ5aF0c2jK pic.twitter.com/TMSHueDlG2— Türkiye Gündemi (@turkiyegundemi1) 1 февраля 2018 г.
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