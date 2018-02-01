Военные Турции нейтрализовали 790 курдов и боевиков ИГ с момента начала операции в Африне

01.02.2018 19:08



По данным генштаба ВС Турции, опубликованным агентством "Анадолу", в ходе операции "Оливковая ветвь" в районе сирийского города Африна за минувшие сутки военными Турции нейтрализовано 78 курдских ополченцев и боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", пишет Интерфакс. По данным, поступившим от командования ВС Турции, всего во время операции нейтрализовано 790 боевиков и курских ополченцев.