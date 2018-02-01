МИД РФ предупредил россиян о продолжающихся арестах по запросу спецслужб США за границей

01.02.2018 17:48



Предупреждение для россиян, выезжающих за границу, о продолжающихся арестах граждан РФ по запросу правоохранительных органов США появилось на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ, пишет Коммерсантъ. В ведомстве предлагают хорошо взвесить все риски при посещении третьих стран, в особенности тем гражданам, которые подозревают, что могут подвергнуться преследованию американских спецслужб.