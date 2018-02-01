Дуров объяснил, почему Telegram пропал из App Store

01.02.2018 14:07



Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, по какой причине это приложение пропало из интернет-магазина App Store, передает РИА Новости со ссылкой на его Twitter. По его словам, это произошло из-за неприемлемого контента.

«Мы были предупреждены Apple о том, что неприемлемый контент был доступен нашим пользователям, и оба приложения были сняты с App Store», - говорится в сообщении. По словам Дурова, приложения вернутся в App Store сразу же после того, как будет обеспечена защита от нежелательного контента.