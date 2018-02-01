В Крыму ответили на решение Киева закрыть суды на полуострове

01.02.2018 12:20



Решение Киева о том, что работа украинских судов будет прекращена на полуострове, говорит о том, что Украина осознает факт того, что Крым – это часть другой страны. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил глава комитета крымского парламента по законодательству Сергей Трофимов. «Зачем создавать и содержать штат определенный, который задействован на Севастополь, на Республику Крым, если фактически этот орган госвласти ими уже никогда управлять не будет», - подчеркнул он.