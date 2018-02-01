В Нижнем Новгороде ликвидирован член ИГИЛ, который готовил теракт

01.02.2018 10:43



В Нижнем Новгороде был ликвидирован член ИГИЛ («Исламское государство», запрещено в РФ), который планировал теракт в день выборов президента РФ, передает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ. Сообщается, что преступник пытался оказать вооруженное сопротивление, а на месте инцидента при нем были найдены мощное самодельное взрывное устройство, компоненты, а также огнестрельное оружие и боеприпасы. Согласно предварительной информации, мужчина является гражданином одной из стран ближнего зарубежья.