В 70 км севернее Комсомольска-на-Амуре зафиксировали землетрясение магнитудой 4

01.02.2018 08:33



Сегодня в 70 км севернее Комсомольска-на-Амуре и в 10 км восточнее поселка Хурмули произошло землетрясение магнитудой 4 балла, передает РИА «Новости», ссылаясь на сообщение ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.

По его данным, эпицентр подземных толчков зафиксировали на глубине 9 км. Отмечается, что жители Комсомольска-на-Амуре землетрясение ощутили, особенно подземные толчки почувствовало население Ленинского округа.