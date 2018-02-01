Подросток Хабаровского края предстанет перед судом за кражу вещей с разбившегося L-410

01.02.2018 07:25



17-летний житель села Нелькан (Хабаровский край) обвиняется в краже из кабины самолета L-410, разбившегося 15 ноября 2017 года, двух планшетных компьютера общей стоимостью свыше 50 тыс. руб. Теперь молодой человек предстанет перед судом. Об этом информирует «Интерфакс» со ссылкой на сообщение прокуратуры региона.

Отмечается, что в то время, когда спасательные службы обеспечивали вывоз тел погибших, и охраны около самолета не было, подросток проник в кабину пилота и совершил кражу.