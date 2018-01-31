Ученые: жуки уменьшаются в размерах из-за глобального потепления

31.01.2018 23:58



Научные специалисты из Университета Британской Колумбии (Канада) провели специальное исследование и сообщили, что глобальное потепление является причиной уменьшения жуков. Ученые проанализировали архивные данные о воздействии температуры на размеры жесткокрылых.

По мнению исследователей, около девятнадцати видов жуков уменьшаются из-за увеличения хотя бы одного градуса. Результаты наблюдений были опубликованы на страницах издания Journal of Animal Ecology, пишет oane.ws.

Ученые просмотрели коллекцию, в которой насчитывается почти 600000 образцов насекомых. Каждый из них анализировался с учетом факторов влажности и температуры. Как выяснили эксперты, за последние столетие самые крупные представители пяти из восьми видов стали намного меньше.



По словам Мишель Цен, жужелицы Scaphinotus angusticollis стали миниатюрнее на двадцать процентов.

Ученые опасаются, что подобные перемены коснутся и других животных. Поскольку изменение размеров влияет на эффективность того либо иного вида, его популяцию, то стоит, как считают специалисты, также ожидать изменений в экосистеме того либо иного региона, сообщает vistanews.ru.