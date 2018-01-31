Российская Федерация и Сирия подписали дорожную карту по сотрудничеству в сфере энергетики

31.01.2018 22:22



Глава Министерства энергетики Российской Федерации Александр Новак и министр электроэнергетики Сирии Мухаммед Зухейр Харбутли подписали дорожную карту по сотрудничеству в сфере энергетики в 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства, передает RT на русском.

В сообщении ведомства говорится о том, что дорожная карта предусматривает поэтапную реализацию стратегически значимых проектов по восстановлению, модернизации, а также строительству новых энергетических объектов на территории Сирии.

