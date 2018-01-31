Банки смогут отказывать в выдаче клиентам наличных при закрытии вкладов

31.01.2018 17:46



В гражданском споре Сбербанка с клиентом, которому банк отказался выдать деньги со вклада в наличной форме, коллегия Верховного суда выступила на стороне Сбербанка, пишет Коммерсантъ. Сбербанк отказал в выдаче наличных клиенту, так как подозревал его в легализации доходов. Данное решение Верховного суда может создать опасный прецедент, когда недобросовестные банки будут отказывать в выдаче наличных по надуманным поводам для получения комиссий.