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ИЗМИР

Президент России Владимир Путин попросил прощение у спортсменов за Олимпиаду

31.01.2018 16:53
Президент России Владимир Путин попросил прощение у спортсменов за Олимпиаду

Президент России Владимир Путин попросил прощение у спортсменов за то, что Россия не смогла защитить их интересы в сложившейся ситуации с Олимпийскими играми в Южной Корее, пишет РИА Новости. Президент отметил, что в ситуации, когда на спорт влияют политика или какие-то другие несвойственные события, гораздо сложнее достигать результатов. Он пожелал удачи олимпийцам и призвал сосредоточиться на спортивных победах. 

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