Сванидзе пообещал больше не бить Шевченко - видео драки

31.01.2018 12:10



В эфире радиостанции «Говорит Москва» журналист Николай Сванидзе пообещал, что никогда больше не полезет в драку с Максимом Шевченко, отметив, что они «не малые дети». «Один раз эмоции не смогли сдержать, но это не значит, что мы каждый раз при встрече с Максимом Шевченко будем бросаться друг на друга с кулаками», — заявил он. Отметив, что извиняться перед Шевченко он не будет.

Потасовка между журналистами произошла во время эфира радиостанции «Комсомольская правда». Сначала Михаил Сванидзе сказал, что Сталин еще до того, как началась Великая отечественная война привел страну «к катастрофическому состоянию». После этого он обозвал своего оппонента «мерзавцем». На что Шевченко бросился с обвинениями в том, что Сванидзе – это «конченный демагог», который оскорбляет память советских солдат. После этой словесной перепалки журналисты «обменялись пощечинами».