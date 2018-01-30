Шварценеггер продал свой Bugatti Veyron за 2,5 млн долларов
30.01.2018 23:47
Фото: youtube.com
Бывший губернатор Калифорнии и всемирно известный киноактер Арнольд Шварценеггер продал свой суперкар Bugatti Veyron за 2,5 млн долларов.
Автомобиль может разгоняться до 100 километров в час за 2,5 секунды. Он представлен в серебряном цвете, имеет четырехместный кожаный салон.
По информации западных СМИ, автомобиль у Шварценеггера перекупил дилер Оби Океке, который прежде продал эксклюзивный автомобиль американскому боксеру Флойду Мейвезеру, пишет iz.ru.
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