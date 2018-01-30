Шварценеггер продал свой Bugatti Veyron за 2,5 млн долларов

30.01.2018 23:47



Фото: youtube.com

Бывший губернатор Калифорнии и всемирно известный киноактер Арнольд Шварценеггер продал свой суперкар Bugatti Veyron за 2,5 млн долларов.

Автомобиль может разгоняться до 100 километров в час за 2,5 секунды. Он представлен в серебряном цвете, имеет четырехместный кожаный салон.

По информации западных СМИ, автомобиль у Шварценеггера перекупил дилер Оби Океке, который прежде продал эксклюзивный автомобиль американскому боксеру Флойду Мейвезеру, пишет iz.ru.