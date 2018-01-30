На Украине город Славутич отключили от газоснабжения из-за долгов

30.01.2018 23:22



Украинский город Славутич был отключен от газоснабжения из-за долгов. Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Киевоблгаз", передает RT на русском.

В сообщении говорится о том, что по состоянию на тридцатое января текущего года НАК "Нафтогаз Украины" не выделила для жителей города Славутич необходимые объёмы природного газа на январь 2018 г. из-за задолженности.

По данным телеканала, "ПАО "Киевоблгаз" было вынуждено прекратить газоснабжение для жителей города, вследствие того что его дальнейшее использование с газораспределительной системы без подтверждённых лимитов является несанкционированным отбором природного газа и нарушает действующее законодательство.