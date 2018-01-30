В КНР изобрели первый скоростной поезд на магнитной подушке

30.01.2018 23:00



Китайские ученые занялись разработкой магнитного устройства, благодаря которому поезда смогут разгоняться до скорости равной 600 километров в час. Новые поезда появятся в 2020 г.

По словам специалистов, проект поезда уже был утвержден специальной, профессиональной комиссией КНР. Первые экспериментальные средства передвижения на рельсах будут запущены к 2020 г. Необходимо отметить, что в КНР уже действуют так называемые маглевы, тем не менее, двигаются они сравнительно медленно со скоростью 450 километров в час, пишет vistanews.ru.