Журналисты Шевченко и Сваднидзе подрались в прямом эфире после споров о Сталине

30.01.2018 22:23



После жарких споров о Сталине известные журналисты Максим Шевченко и Николай Сванидзе подрались прямо в прямом эфире радио «Комсомольская правда», передает РЕН ТВ.

«Был бы ты ближе, то по морде бы у меня получил», — неожиданно сорвался Сванидзе.

Шевченко тут же пригласил коллегу сделать это.

«Да, пожалуйста, вот я тут! Дай по морде мне. Встань и дай», — ответил Шевченко.

На кадрах видео, которое было размещено на YouTube-канале «Комсомольской правды» видно, как после нескольких ударов Шевченко Сванидзе не смог устоять на ногах.

В результате рассерженных репортеров разняли, а они тут же принялись считать, какое число пощечин им удалось нанести друг другу.