АКИТ разработала концепцию по борьбе с нелегальным оборотом смартфонов в России

30.01.2018 21:55



Ассоциация компаний интернет-торговли направила на рассмотрение в Совет Федерации разработанную концепцию по борьбе с контрафактным ввозом на территорию России мобильных устройств, пишет РБК. Данный документ предполагает создание национального реестра уникальных IMEI-кодов смартфонов, который будет включать три группы: черный список, серый список и белый список.