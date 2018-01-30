При обрушении конструкций в переходе у станции метро «Улица 1905 года» пострадали несколько человек

30.01.2018 20:53



При обрушении конструкций в переходе у станции метро "Улица 1905 года" пострадали 5 человек, передает АГН "Москва" со ссылкой на главу столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.

Источник агентства сообщил о том, что на место происшествия прибыло несколько бригад "скорой помощи" и что все пострадавшие были госпитализированы. Повреждения нетяжелые - ушибы и неосложненный костный перелом.

Он также добавил, что в настоящее время всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Деревянные конструкции обрушились вечером тридцатого января в реконструируемом подземном переходе недалеко от станции метро "Улица 1905 года". Как сообщили свидетели произошедшего, обрушение произошло приблизительно в 19.10.

В ЦУКС ГУ МЧС по Москве сообщили о том, что в результате происшествия никто не погиб. На месте обрушения работают городские службы.