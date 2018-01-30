В Конгрессе США возмущены отказом Белого дома ввести антироссийские санкции
Член Конгресса США от демократов Элиот Энгел выразил свое возмущение по поводу того, что администрация Дональда Трампа не стала принимать новые антироссийские санкции. Как передает РИА Новости, об этом говорится в его обнародованном заявлении.
Конгрессмен считает, что в администрации президента должны были прийти к решению о принятии жестких ограничительных мер против тех, кто «ответственен за нападение на американскую демократию в 2016 году». Однако, вместо этого, как сетует Энгел, «они позволили России снова снять с себя ответственность».
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