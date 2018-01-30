В Конгрессе США возмущены отказом Белого дома ввести антироссийские санкции

30.01.2018 09:13



Член Конгресса США от демократов Элиот Энгел выразил свое возмущение по поводу того, что администрация Дональда Трампа не стала принимать новые антироссийские санкции. Как передает РИА Новости, об этом говорится в его обнародованном заявлении.

Конгрессмен считает, что в администрации президента должны были прийти к решению о принятии жестких ограничительных мер против тех, кто «ответственен за нападение на американскую демократию в 2016 году». Однако, вместо этого, как сетует Энгел, «они позволили России снова снять с себя ответственность».