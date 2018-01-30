Новый гендиректор EasyJet урезал себе годовую зарплату на £34 тыс

30.01.2018 07:50



Новый генеральный директор бюджетной авиакомпании EasyJet Йохан Лундгрен сократил себе годовую зарплату на £34 тысяч ради равенства с женщинами, поскольку ему назначили зарплату больше, чем получала его предшественница Кэролин Маккол. Об этом информирует «Газета.RU» со ссылкой на телеканал CNN Money. Теперь Лундгрен будет получать $994 тысяч в год (£706 тыс.).

Отмечается, что в компании большинство пилотов-мужчин получают зарплаты выше, чем их коллеги женского пола, которых в лоукостере EasyJet всего 5%, а разница в зарплате в 52 %.