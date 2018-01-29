Названы лучшие марки автомобилей по мнению россиян

29.01.2018 23:59



Экспертами аналитического агентства "АвтоСТАТ" был опубликован рейтинг лучших марок машин, которыми больше всего довольны российские автомобилисты.

Безоговорочным лидером стала шведская марка Volvo (90,2 балла). На второй строчке в рейтинге оказался Land Rover (89,8 балла). Тройку замкнула немецкая BMW (89,5 балла). Четвертое место досталось японскому Lexus (89,3 балла) и немецкой Audi (89,2 балла).

В ТОП-10 также вошли: Mercedes-Benz, Honda, Mazda, Toyota и Opel, пишет gazetadaily.ru.