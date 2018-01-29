Космическая пыль может уничтожить человечество — ученые

29.01.2018 22:20



Каждый день на нашей планете оседает почти шестьдесят тонн космической пыли. Основной ее источник - околопланетное пылевое облако, на втором месте кометы и астероиды, а на третьем - пылевое облако у светила. Порой пылинки заносит из межзвездного пространства и редко из межгалактического. Вместе с пылью на Землю может попасть и органическое вещество внеземного происхождения, которое может нанести вред земной флоре и фауне, пишет издание TDNU.ru.

Большая часть пылинок имеет органическую оболочку, однако, пока ученые не нашли ни одной бактерии внеземного происхождения. Тем не менее, известно, что земные простейшие организмы могут выжить в космическом пространстве в условиях вакуума и сильного радиационного излучения. К примеру, ядовитый фунгицид Bacillus pumilus прожил на обшивке Международной космической станции несколько лет. Не исключено, что на это способны и бактерии из иных частей Вселенной.