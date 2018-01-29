Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху посетили выставку «Собибор: победившие смерть» в Еврейском музее

29.01.2018 21:35



Как сообщили в пресс-службе президента России, глава государства Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетили выставку «Собибор: победившие смерть» в Еврейском музее и центре толерантности в Москве, где посмотрели документальный фильм о нацистском концлагере Собибор и презентацию фильма Константина Хабенского о советском офицере Александре Печерском, сумевшим поднять восстание в концлагере.