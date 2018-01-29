Сборная команда лыжников не получила лицензий для участия в Паралимпиаде в Южной Корее

29.01.2018 20:42



Для выступления на Паралимпийских играх в Южной Корее 2018 года российские лыжники не получили от Международного Паралимпийского комитета ни одной лицензии. Об этом пишет RT. Так, МПК выдал 5 лицензий в соревнованиях по кёрлингу на колясках, в сноуборде мужчинам выдали 10 лицензий, женщины получили 6, 7 лицензций получили горнолыжники мужчины и 10 женщины, а 14 лицензий досталось женской лыжной сборной.