Трамп обратился к мировому сообществу с призывом принять решительные меры против талибов

28.01.2018 03:47



Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп осудил теракт в дипломатическом квартале Вазир-Акбар-Хан в Кабуле (Афганистан) и призвал мировое сообщество принять решительные меры против боевиков движения «Талибан» (террористическая группировка, запрещенная в России и ряде других стран). Об этом информирует РИА «Новости», ссылаясь на сообщение американского президента.

Отмечается, что в результате взрыва в столице Афганистана в районе, где расположены правительственные здания и посольства зарубежных стран, погибли 95 человек, еще 158 получили ранения.