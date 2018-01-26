Россельхознадзор подготовит обращение в СКР для возбуждение уголовного дела против PepsiCo

26.01.2018 21:33



Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано заявила, что ведомство готовится передать в Следственный комитет России материалы проверки, выявившей нарушения при производстве молочной продукции PepsiCo, для возбуждения уголовного дела, пишет Интерфакс. По ее словам, компания неоднократно нарушала действующее законодательство в сфере оборота сырого и пастеризованного молока.