Специалисты NASA проведут на МКС исследование, направленное на борьбу с мышечной атрофией

26.01.2018 21:18



Сотрудники Исследовательского центра NASA планируют провести двухфазный эксперимент на Международной космической станции, в ходе которого будет исследован комплекс лекарств и система доставки лекарств, направленная на предотвращение, замедление или даже реверсирование мышечной недостаточности как в космосе, так и на Земле, пишет phys.org.

Соединение лекарственных средств будет вводиться через специальное устройство, имплантированное под кожу, что обеспечивает постоянную, стабильную доставку препарата. Уникальным аспектом миссии является то, что наноканальная система доставки имплантируется под кожу и обеспечивает постоянную доставку лекарств в организм, что предотвращает необходимость инъекций или приема таблеток.