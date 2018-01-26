Максим Орешкин: Россия начинает активно накапливать средства в суверенных фондах

26.01.2018 19:52



Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что в настоящее время Россия начинает активно накапливать средства в суверенных фондах, пишет РИА Новости. По его словам, период расходования средств из суверенных фондов для России подошел к концу. В 2018 году профицит бюджета может составить около 1% ВВП, а средства Фонда национального благосостояния увеличиться на $50 млрд.