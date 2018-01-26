Российская экспозиция на международной выставке Arab Health 2018

26.01.2018 17:35



С 29 января по 1 февраля в Дубае пройдет 43-яя международная выставка по медицине Arab Health 2018. В этом году Российский экспортный центр (РЭЦ) представит объединенную российскую экспозицию на выставке – лучшие производители и разработчики в сфере медицины представят свои товары и услуги международному экспертному и бизнес-сообществу. Мероприятие пройдет в городе Дубай (ОАЭ), на площадке Дубайского Центра Всемирной Торговли.

В выставке Arab Health 2018 примут участие свыше 4,2 тыс. компаний и более 100 тыс. посетителей. Это вторая крупнейшая выставка в области медицины и фармацевтики на Ближнем Востоке.

Более 40 компаний-производителей из России будут участвовать в выставке Arab Health при поддержке РЭЦ, Московского Экспортного Центра, Корпорации Развития Зеленограда. Ряд компаний представит свою продукцию на выставке самостоятельно.

Основной целью участия российских предприятий в составе экспозиции РЭЦ является рост экспорта несырьевых российских товаров в сфере здравоохранения, продвижение наукоемкого конкурентоспособного российского оборудования и технических решений на рынок Ближнего Востока, установление новых деловых контактов с зарубежными компаниями, развитие научно-технического сотрудничества, а также привлечение зарубежных инвестиций в экономику России.

РЭЦ был создан в 2015 году для решения проблем с выходом российской продукции на внешние рынки. Центр оказывает финансовую и нефинансовую поддержку российским производителям. При содействии Правительства РЭЦ способствует осуществлению ключевой для экономики цели – выходу России из группы стран с сырьевой экономикой. Ежегодно проводятся бизнес-миссии в страны Азии, Африки, Латинской Америки, а также в государства Европы и СНГ, что позволяет российским компаниям активно участвовать в международной выставочно-ярмарочной деятельности и продвигать свои товары и новейшие технологические разработки на иностранные рынки.