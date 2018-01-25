Эксперт описал последствия отказа Соединенных Штатов финансировать МКС

25.01.2018 23:59



Фото: zdf.de

Американские власти предварительно сообщили, что к 2025 г. прекратят финансирование МКС. Российский космонавт Андрей Ионин рассказал о том, какие последствия будет иметь данный отказ.

Как сообщил Ионин, уже несколько лет американцы пугают весь мир прекращением финансирования МКС. Астронавт согласен с тем, что Международная космическая станция рано или поздно прекратит свое существование, однако этот срок еще не настал, поскольку ресурсы станции пока не использованы. Известно, что все страны, принимающие участие в данном космическом проекте, получили большой опыт. Американцы, например, получили опыт долгосрочных полетов, создания и эксплуатации долговременных орбитальных станций, которых в Соединенных Штатах прежде не было. Они переняли значительную часть опыта, который был накоплен специалистами из Российской Федерации за долгие годы. Получение опыта и уверенность в своих силах в проведении дальнейших космических экспериментов подтолкнули Соединенные Штаты покинуть проект МКС. Подобное желание связано и с развитием американских технологий, прорывом в космической отрасли. Ионин убежден в том, что выход из проекта МКС Соединенных Штатов не приведет к краху станции, нужно будет лишь найти новый источник финансирования и проводить дальнейшие исследования, пишет vistanews.ru.