Украинский телеканал «Интер» проверят из-за демонстрации фильма «Д'Артаньян и три мушкетёра»

25.01.2018 21:57



Из-за трансляции в новогодние праздники фильмов «Д'Артаньян и три мушкетёра» и «Чародеи», Национальный совет Украины по вопросам радио и телевещания проведет проверку телеканала «Интер», пишет RT. Так как в этих фильмах снимались актеры, внесенные СБУ в список лиц угрожающих национальной безопасности Украины, демонстрация данных фильмов является нарушением закона страны «О телевидении и радиовещании».